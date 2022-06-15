Правительство Чукотского АО и «НоваВинд» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ветроэнергетики

Правительство Чукотского автономного округа и АО «НоваВинд» (дивизион госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике) подписали соглашение о сотрудничестве в области реализации проектов по строительству ветропарков в регионе. Договор был заключен 15 июня 2022 года в рамках Петербургского международного форума.

Заключение соглашения направлено на изучение возможности сооружения ветроэнергетических объектов в Чукотском автономном округе и организацию сотрудничества при подготовке строительства ветропарков общей установленной мощностью до 30 МВт и вводом в эксплуатацию не позднее 2027 года.

Документ был подписан губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным и генеральным директором АО «НоваВинд» Григорием Назаровым.

«Подписанное соглашение открывает для нас новые перспективы реализации ветроэнергетических проектов. На сегодняшний день мы имеем большой опыт по строительству и эксплуатации ветропарков на юге нашей страны. Появление ветропарков в северных регионах России не только создаст условия для снижения углеродного следа, но и внесет значительный вклад в диверсификацию энергетической системы с учетом географических особенностей региона. Надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и усилит развитие региона», — отметил Григорий Назаров.

«Чукотский автономный округ — на 100% арктическая территория. У нас часто дуют ветра, а природа хрупкая и нуждается в бережном отношении. Поэтому в любых промышленных, энергетических проектах большое внимание уделяется экологической составляющей. У региона уже есть позитивный опыт эксплуатации ветропарков и солнечной генерации. Практика показывает, что это хорошая альтернатива, особенно в отдаленных населенных пунктах — снижается потребность в доставке топлива, улучшается экологическая обстановка. Уверен, сотрудничество с „НоваВинд“ может стать новым этапом в реализации стратегии устойчивого развития Чукотского АО», — прокомментировал губернатор Чукотского АО Роман Копин.

АО «НоваВинд» — дивизион Росатома, основная задача которого — консолидировать усилия госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания была основана в сентябре 2017 года. В контуре «НоваВинд» сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике — от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО «НоваВинд» ввело в эксплуатацию 720 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года Росатом введет в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.