Общество 19 марта 2023, 07:58 Правительство Чукотки ушло в отставку в полном составе Правительство Чукотского автономного округа в полном составе ушло в отставку пресс-служба правительства ЛНР

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Правительство Чукотского автономного округа ушло в отставку в полном составе. Об этом сообщила пресс-служба кабмина региона.

Соответствующее решение принял временно исполняющий обязанности главы региона Владислав Кузнецов.

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«Чукотский автономный округ богат природными ресурсами и очень красив, но люди — его главное достояние. Моя задача на посту — сделать такое условия, чтобы каждый житель видел свое будущее в развивающемся родном крае и чувствовал себя защищенным», — отметил он.

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Кузнецов подчеркнул, что он рассчитывает на совместную работу с местными жителями и всегда открыт к их идеям и предложениям.

Заместители губернатора и сотрудники правительства региона останутся на своих должностях до формирования нового состава правительства.

Президент России Владимир Путин подписал указ об уходе Романа Копина с поста губернатора Губернатора Чукотского АО по собственному желанию. Владислава Кузнецова назначали врио главы региона.