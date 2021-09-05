Правительственная делегация Индии посетила судостроительную верфь «Звезда» в Приморье

Делегация во главе с министром нефти и природного газа, строительства и городского хозяйства Индии Хардипом Сингх Пури посетила судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края. Рассказал гостям о ходе реализации проекта и ее основных объектах вице-президент ПАО «НК „Роснефть“ по информатизации, инновациям и локализации Андрей Шишкин.

Источник фото: ПАО «НК «Роснефть»

Судостроительный комплекс „Звезда“ и индийская судостроительная верфь Mazagon Dock Shipbuilders Limited заключили соглашение о сотрудничестве по обмену опытом и успешными практиками в области гражданского судостроения.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума напомнил, что в 2019 году по приглашению президента России Владимира Путина приезжал на верфь „Звезда“.

„Тогда же я заявил о желании Индии участвовать в политике по Дальнему Востоку. Это очень важная часть нашего особого и привилегированного стратегического партнерства с Россией“», — заявил Моди.

Источник фото: ПАО «НК «Роснефть»

Реализацией проекта судостроительного комплекса «Звезда» ведет консорциум инвесторов во главе с НК «Роснефть» по поручению президента России. В эксплуатацию уже ввели блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и продвинутой судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док. Полностью работы завершат в 2024 году.

Индийская делегация осмотрела танкер «Афрамакс», спущенный на воду 2 сентября. Это судно стало вторым в серии из 12 крупнотоннажных танкеров, способных перевозить до 114 тонн полезных грузов. Первый танкер «Владимир Мономах» передали заказчику в декабре 2020 года.

Источник фото: ПАО «НК «Роснефть»

Строительство танкеров проходит на крупнейшем в России стапельном мосте, который оснащен уникальной самоходной судо-транспортной системой. На нем установлены специальные краны, способные поднимать грузы массой до 1200 тонн.

В декабре 2020 года со стапеля спустили первое многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса Icebreaker 7 «Катерина Великая». Это головное судно в серии из четырех судов для НК «Роснефть». Участие в его закладке принимал президент России Владимир Путин. Параллельно на верфи ведутся работы на трех других судах серии.

Еще одним важным объектом верфи стал транспортно-пересадочный док «Вымпел». Он предназначен для спуска со стапеля на воду крупнотоннажных судов длиной 300 метров и шириной более 50 метров, а также объектов морской техники, в частности, буровых платформ и их элементов и обеспечивает высокое качество и безопасность спуска.

Источник фото: ПАО «НК «Роснефть»

Также на площадке ССК «Звезда» построили «Завод ВРК Сапфир». На нем уже открыли производство ключевой детали электроэнергетических систем танкеров — это винто-рулевые колонки. Разработанная конструкция обеспечивает высокие маневренность судов при проходе Северного морского пути.

Уникальным сооружением «Звезды» является сухой док. Его сдали в эксплуатацию раньше сроков. Параметры дока позволяют строить там все типы судов без ограничения по грузоподъемности и весу.

После завершения строительных работ на судоверфи «Звезда» все ограничения по строительству новых кораблей и морской техники полностью снимут. Там будут производить танкеры, газовозы, буровые платформы, суда ледового класса, в том числе, самые мощные в мире атомные ледоколы «Лидер»

На сегодняшний день работа идет на 12-ю танкерами, 10 из которых изготавливают по заказу АО «Роснефтефлот» (профильное дочернее общество НК «Роснефть»).

Источник фото: ПАО «НК «Роснефть»

Компании из Индии уже много лет имеют партнерские отношения ПАО «НК „Роснефть“» в энергетической сфере от добычи и нефтепереработки до реализации топливной продукции.

«Эти проекты позволили нам стать лидерами инвестиционного сотрудничества России и Индии. Объем взаимных инвестиций в проекты с участием „Роснефти“ и индийских партнеров превышает 17 миллиардов долларов. Это больше половины общего объема накопленных российско-индийских инвестиций к текущему моменту», — заявил Главный исполнительный директор ПАО НК «Роснефть» Игорь Сечин в ходе встречи с индийским министром Хардипом Пури, состоявшейся 1 сентября.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации совместных проектов, развития сотрудничества в области нефте- и газодобычи, нефтепереработки и нефтехимии, реализации углеводородов.

Среди совместных проектов ПАО «НК „Роснефть“» и индийских компаний компании по добыче нефти в России «Ванкорнефть», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и «Сахалин-1». «Роснефть» также поставляет в Индию углеводороды и является акционером индийской компании Nayara Energy, которая владеет крупнейшим нефтеперерабатывающем заводом в Индии, портом и сетью автомобильных заправок.