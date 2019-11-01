«Правильный сотрудник имеет шестое чувство»: представитель ЧОП призвал не экономить на охране детсадов

Представитель ЧОП «Витязь» назвал проблему безопасности в детских садах. Зачастую в учреждения нанимают охранников низкого разряда, так как более профессиональные сотрудники требуют больше денег. Однако у опытного телохранителя есть «шестое чувство», которое помогает вообще не допустить ЧП.

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Представитель частного охранного предприятия «Витязь» Петр Фефелов по просьбе «360» оценил действия охранника в детском саду в Нарьян-Маре, где Денис Поздеев убил шестилетнего мальчика, и объяснил, что именно сотрудник должен был сделать, чтобы опознать потенциального преступника.

Фефелов отметил, что охранник в детском саду «Сказка» относится к четвертому разряду — это самый низкий и малооплачиваемый ранг в сфере. У такого сотрудника нет какого-либо оружия, включая резиновую дубинку. У него и наручников-то нет. По мнению Фефелова, необходимо изменить правила подбора сотрудников охраны в детские сады, чтобы их ранг начинался с пятого.

Ведь у злоумышленника с оружием есть преимущество не только перед теми же воспитательницами детского сада, но и перед охранником, тем более безоружным. Возможно, лишь специалист пятого разряда сможет противостоять злоумышленнику, так как его готовят к таким ситуациям.

Детский сад — это не банк, и никто не ожидает какого-то агрессивного прихода группы лиц, тем более вооруженных для совершения какого-либо преступления. К сожалению, именно данная (четвертая — прим. ред.) категория сотрудников — это какие-то пожилые люди, женщины, мужчины. Как правило, они по одному Петр Фефелов.

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Так и получилось в детском саду «Сказка». На первый взгляд Поздеев не создавал впечатления маньяка или преступника, охранник его принял за родителя одного из детей.

Как стало известно, Поздеева пытались остановить нянечки — они увидели неизвестного мужчину, который поднимался на третий этаж. Преступник толкнул их в сторону, вынудив побежать за охранником на первый этаж. Однако было уже поздно, когда сотрудник поднялся.

Правильный сотрудник охраны с оперативным образом мышления, у него есть «шестое чувство» — он видит потенциальных преступников, он их чувствует. Достаточно понять, возможно, что человек ведет себя немножко неадекватно, задать два-три вопроса, и уже складывается картинка, кто перед глазами стоит Петр Фефелов.

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Однако такой сотрудник получает достойную зарплату, а это отражается на ценовой политике ЧОП. Этот фактор отталкивает заказчиков, которые хотят получить услугу по дешевке.

Фефелов считает, что постоянный персонал детского сада должен знать родителей в лицо. Хорошо бы сработал вариант, при котором будут делать фотографии всех родственников ребенка, которые в принципе могут забрать его из учреждения. Это дает гарантию, что посторонний человек не попадет на объект.

31 октября Денис Поздеев убил шестилетнего ребенка в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре. Дверь преступнику открыл охранник дистанционно. Поздеев заявил, что убить малыша ему приказали голоса.