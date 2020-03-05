Правильно сортировать отходы научили на экозанятиях уже свыше 4 тысяч школьников Подмосковья

Больше года в Подмосковье проводят экозанятия для школьников, где их учат правильно сортировать мусор. За это время участниками таких образовательных проектов стали свыше четырех тысяч юношей и девушек.

На уроках представители региональных операторов рассказывают ребятам о нормах раздельного сбора отходов. Занятия проходят при поддержке Министерства ЖКХ Подмосковья. Лидерами по числу проведенных экомероприятий стали Люберцы, Воскресенск и Шатура.

Занятия адаптируют для школьников разных возрастов. Они направлены на экологическое просвещение, поддержку волонтерских проектов, пропаганду раздельного сбора мусора и экономии природных ресурсов. Доступно и наглядно ребятам рассказывают об этом в формате интерактивных игр и на мастер-классах.

«Важно, что это не разовые уроки, а целая образовательная система, которая уже сегодня вносит свой вклад в будущее экологии региона», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

После проведения экозанятий во многих школах региональные операторы устанавливают синие контейнеры для сбора вторичного сырья. Дети и их родители с энтузиазмом это поддерживают, приносят пластиковые крышки, бутылки и макулатуру.

Жителей региона вовлекли в раздельный сбор отходов с 1 января прошлого года. Это позволило к концу 2019-го отправить на вторичную переработку, а не захоронить на полигонах более миллиона тонн отсортированных отходов. В этом году показатель планируют увеличить в два раза.