Правильно сортировать отходы научили на экозанятиях уже свыше 4 тысяч школьников Подмосковья
На уроках представители региональных операторов рассказывают ребятам о нормах раздельного сбора отходов. Занятия проходят при поддержке Министерства ЖКХ Подмосковья. Лидерами по числу проведенных экомероприятий стали Люберцы, Воскресенск и Шатура.
Занятия адаптируют для школьников разных возрастов. Они направлены на экологическое просвещение, поддержку волонтерских проектов, пропаганду раздельного сбора мусора и экономии природных ресурсов. Доступно и наглядно ребятам рассказывают об этом в формате интерактивных игр и на мастер-классах.
«Важно, что это не разовые уроки, а целая образовательная система, которая уже сегодня вносит свой вклад в будущее экологии региона», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
После проведения экозанятий во многих школах региональные операторы устанавливают синие контейнеры для сбора вторичного сырья. Дети и их родители с энтузиазмом это поддерживают, приносят пластиковые крышки, бутылки и макулатуру.
Жителей региона вовлекли в раздельный сбор отходов с 1 января прошлого года. Это позволило к концу 2019-го отправить на вторичную переработку, а не захоронить на полигонах более миллиона тонн отсортированных отходов. В этом году показатель планируют увеличить в два раза.