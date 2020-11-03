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    03 ноября 2020, 16:06

    «Правильно сделали». Сенатор Рязанский — об упрощении системы маркировки лекарств

    Артур Блянихов

    Сенатор Валерий Рязанский обсудил с RT постановление российского правительства об упрощении порядка работы с системой маркировки лекарств.

    «Правильно сделали. Они упростили, перевели в заявительный режим, тем самым, если лекарство заявлено в системе, его можно продавать», — обратил внимание первый зампред Комитета Совфеда по соцполитике.

    По его мнению, это правильное решение, так как в противном случае мы столкнемся с неуправляемостью в потоках поступления, складов и продаж. Он подчеркнул, что на время пандемии необходимо ускорить процесс попадания лекарств в аптеки.