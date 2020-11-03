«Правильно сделали». Сенатор Рязанский — об упрощении системы маркировки лекарств
Сенатор Валерий Рязанский обсудил с RT постановление российского правительства об упрощении порядка работы с системой маркировки лекарств.
«Правильно сделали. Они упростили, перевели в заявительный режим, тем самым, если лекарство заявлено в системе, его можно продавать», — обратил внимание первый зампред Комитета Совфеда по соцполитике.
По его мнению, это правильное решение, так как в противном случае мы столкнемся с неуправляемостью в потоках поступления, складов и продаж. Он подчеркнул, что на время пандемии необходимо ускорить процесс попадания лекарств в аптеки.