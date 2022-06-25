Черная смородина любит воду, но в меру. Как правильно поливать ягоду

Черная смородина является одной из самых влаголюбивых ягодных культур. Однако поливать ее слишком часто — ошибка. Поливы каждый день излишни, объяснил профессиональный агроном Алексей Володихин.

По словам специалиста, корни смородины расположены близко к поверхности земли, поэтому в жаркую погоду растению требуется влага. Но даже в засушливое лето поливать его стоит один раз в две недели, написал Володихин в Telegram-канале «Мой урожай: Сад. Огород. Цветы».

«Некоторые садоводы советуют поливать ее чуть ли не каждый день. Это, конечно, излишество», — заметил он.

Агроном посоветовал обходиться тремя поливами в обычное лето. Первый нужно сделать во время роста побегов и формирования завязей, то есть в конце мая — начале июня, второй — при наливе ягод, в июне, а третий — в августе–сентябре, уже после сбора урожая.

Норма расхода воды, по словам Володихина, составляет пять или семь ведер на один куст. Он также посоветовал замульчировать приствольные круги перегноем, компостом, торфом или обычной травой, чтобы влага не испарялась. Такой защитный слой должен быть не менее четырех сантиметров, оптимальная толщина — от пяти до 10 сантиметров.

Эксперт обратил внимание, что в конце октября может понадобиться еще один — подзимний — полив. В случае, если осень была засушливая.