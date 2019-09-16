Правила выплаты денег на ипотеку для многодетных семей утвердили в России

Путин заявил, что проценты по ипотеке должны снижаться по всей стране Подробнее

Согласно правилам, компенсацию могут получить те семьи, в которых появился третий или последующий ребенок. При этом рождение или усыновление должно произойти в период с 1 января 2019 года до конца 2022 года. В этом случае многодетным родителям могут выплатить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Для получения денег семье необходимо отправить в банк определенные документы, чтобы подтвердить соответствие ипотечного займа правилам программы. В перечень бумаг входит заявление о погашении кредита, документы о гражданстве и личности заемщика и детей, официальное подтверждение отцовства или материнства. Кроме того, необходимо предоставить документы о приобретении жилья.

Все бумаги должны быть оригинальными, но можно обойтись и копиями, которые предварительно должны быть заверены нотариусом.

После получения всех бумаг банк проверяет информацию и передает их в акционерное общество «Дом.РФ», который в дальнейшем переводит деньги.

Закон о компенсации кредитов по ипотеке подготовили после поручения президента России Владимира Путина. Лидер страны предложил разработать ряд мер, чтобы поддержать рождаемость и выправить демографический провал. Во время своего послания Федеральному собранию он поручил установить льготные ставки на ипотеку и выделять деньги для компенсации семьям с тремя и более детьми.