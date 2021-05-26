Правила выплаты алиментов собрались ужесточить в России

Должникам по алиментам закроют возможность избежать уголовной ответственности с помощью выплаты мизерных сумм своим детям. Об этом рассказал глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, правительственная комиссия одобрила законопроект об ответственности за неполную выплату алиментов, сообщило РИА «Новости».

Раньше судебные приставы могли не возбуждать уголовные дела в отношении злостных неплательщиков алиментов, если они делали какие-то незначительные выплаты.

«Каждый год дознаватели ФССП принимают несколько тысяч решений об отказе в возбуждении уголовного дела за злостную неуплату алиментов, причем причинами нередко являются нерегулярные и незначительные выплаты», — подчеркнул он.

Груздев отметил, что одним из ярких примеров этого стал случай в Алтайском крае, где отменили постановление о возбуждении уголовного дела против алиментщика. Мужчина задолжал своему ребенку более 300 тысяч рублей, но после выплаты 1,5 тысячи рублей он ушел от ответственности.

«Теперь подготовлены поправки в УК РФ, а также КоАП, которые не позволят гражданам избегать ответственности за неуплату алиментов по формальным причинам: в случае выплаты ими каких-то мизерных сумм», — добавил юрист.

В России за неуплату алиментов предусмотрена административная ответственность, но в случае повторного нарушения должнику может грозить уже уголовное наказание.