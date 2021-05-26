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    26 мая 2021, 15:15

    Правила выплаты алиментов собрались ужесточить в России

    Ольга Назаркина

    Должникам по алиментам закроют возможность избежать уголовной ответственности с помощью выплаты мизерных сумм своим детям. Об этом рассказал глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

    Правила выплаты алиментов собрались ужесточить в России

    По его словам, правительственная комиссия одобрила законопроект об ответственности за неполную выплату алиментов, сообщило РИА «Новости».

    Раньше судебные приставы могли не возбуждать уголовные дела в отношении злостных неплательщиков алиментов, если они делали какие-то незначительные выплаты.

    «Каждый год дознаватели ФССП принимают несколько тысяч решений об отказе в возбуждении уголовного дела за злостную неуплату алиментов, причем причинами нередко являются нерегулярные и незначительные выплаты», — подчеркнул он.

    Груздев отметил, что одним из ярких примеров этого стал случай в Алтайском крае, где отменили постановление о возбуждении уголовного дела против алиментщика. Мужчина задолжал своему ребенку более 300 тысяч рублей, но после выплаты 1,5 тысячи рублей он ушел от ответственности.

    «Теперь подготовлены поправки в УК РФ, а также КоАП, которые не позволят гражданам избегать ответственности за неуплату алиментов по формальным причинам: в случае выплаты ими каких-то мизерных сумм», — добавил юрист.

    В России за неуплату алиментов предусмотрена административная ответственность, но в случае повторного нарушения должнику может грозить уже уголовное наказание.