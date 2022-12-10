Общество 10 декабря 2022, 22:46 Правила выплат контрактникам утвердили в России Глава кабмина РФ Мишустин утвердил правила единовременной выплаты контрактникам РИА «Новости»

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Военным, проходящим службу по контракту в ВС РФ, утвердили правила единовременной выплаты. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление утвердил глава кабмина России Михаил Мишустин.

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«Утвердить прилагаемые правила осуществления единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации», — сказано в сообщении.

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Военнослужащему, согласно постановлению, необходимо подать рапорт командиру воинской части, начальнику (руководителю) организации ВС РФ. В рапорте указывается наименование выплаты, а также ее размер, основание и срок контракта.

Командир должен организовать подготовку и издание приказа о выплате в течение 10 дней после поступления рапорта.

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