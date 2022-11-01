Правила выплат из маткапитала изменятся для родителей одного ребенка | 360°

Общество 01 ноября 2022, 03:59 Правила выплат из маткапитала изменятся для родителей одного ребенка Ежемесячное пособие из маткапитала в 2023 году можно будет получать на первого ребенка РИА "Новости"

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Ежемесячное пособие из средств материнского капитала можно будет получать на любого ребенка в возрасте до трех лет. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ожидается, что это облегчит жизнь семей с невысоким доходом.

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Для того, чтобы оформить такую выплату, родителям нужно будет доказать, что среднедушевой доход их семьи меньше двух региональных прожиточных минимумов. Пособие будет равняться прожиточному минимуму для детей, который в разных регионах отличается, но в среднем составляет около 13 тысяч рублей.

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Заявление о назначении ежемесячных выплат можно будет подать в Фонд пенсионного и социального страхования лично, через «Госуслуги» или в МФЦ в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Если составить заявление в первые три месяца после появления младенца, то заявители получат деньги и за них.

Если в семье несколько детей в возрасте до трех лет, то заявление нужно будет подать на каждого ребенка отдельно.

Это нововведение вступит в силу в 2023 году. Пока же оформить выплату можно только на второго ребенка.