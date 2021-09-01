Правила выплат детских пособий изменят в России

Минтруд решил смягчить правила получения пособий на детей от трех до семи лет. Также изменения коснутся выплат одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет. Об этом сообщила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

По словам замминистра, при назначении выплат беременность может послужить одной из уважительных причин отсутствия заработка. Баталина уточнила, что это касается выплат на детей от трех до семи лет и пособий одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет.

«Мы внимательно изучаем все обращения, поступающие от граждан, по вопросам назначения и выплаты пособий. В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов в прошлых периодах становилась беременность женщины», — процитировала замминистра газета «Известия».

Баталина добавила, что если женщина перестала работать еще до своей беременности, то ей особенно сложно трудоустроиться. Ситуация еще больше обострилась во время коронавирусных ограничений.

«С учетом этого период беременности предлагается считать объективной причиной для отсутствия заработка при применении правила нулевого дохода», — пояснила Баталина.

Сейчас Минтруд занимается проработкой необходимых изменений. Поправки должны вступить в силу до конца года.