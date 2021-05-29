Правила выдачи загранпаспортов изменят в России с 30 мая

Обновленный порядок выдачи заграничных паспортов начнет действовать в России уже с 30 мая. Правила получения документа изменятся в случае его утраты, а также для граждан РФ, которые проживают за рубежом.

Нововведения вступят в силу в соответствии с приказом МВД, сообщила «Парламентская газета». Теперь россиянам, которые живут за границей, нужно будет приехать в РФ для получения загранпаспорта.

Сроки выдачи документа остались прежними. По месту прописки загранпаспорт выдадут в течение месяца с момента заявления, а по месту пребывания — в течение трех месяцев.

Не платить госпошлину за утраченный или пришедший в негодность паспорт смогут только россияне, которые попали в чрезвычайную ситуацию. В остальных случаях за восстановление паспорта старого образца нужно будет заплатить две тысячи рублей и пять тысяч за документ нового образца.

В начале апреля заместитель главы Минцифры Олег Качанов заявил, что сертификат о вакцинации от коронавируса можно привязать к заграничному паспорту. Сведения можно добавить на портале Госуслуг. Документ в формате QR-кода будет создаваться сразу с указанием данных загранпаспорта.