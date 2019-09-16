  • Правила ухода в отпуск изменятся с 1 октября

    16 сентября 2019, 14:53

    Борис Ломакин

    С 1 октября 2019 года россияне опробуют на себе новые правила выхода в отпуск. Теперь отдыхать станет проще и не придется возиться с бумажками.
    Правила ухода в отпуск изменятся с 1 октября

    Со следующего месяца граждане смогут пойти отдыхать, не принося соответствующее бумажное заявление начальству — достаточно будет электронного документа. То есть не придется от руки писать текст и передавать его в руки работодателю, передает сайт «Утро.ру».

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    Согласно поправкам в Трудовом кодексе, нововведение коснется организаций, в трудовом договоре которых закреплены условия об электронном документообороте.

    Электронное заявление имеет такую же юридическую силу, как и бумажный аналог. Причем нужно оно лишь в случае, если работник собирается отправиться отдыхать вне установленного графика.

    Финансовая сторона отдыха тоже немного изменится — с первого числа отпускные будут выплачивать за три рабочих дня до выхода на отдых.