Общество 01 января 2023, 16:33 Правила сжигания мусора на дачах упростят с 1 марта МЧС напомнило об упрощении правил сжигания листвы и мусора на дачных участках с 1 марта Пресс-служба губернатора Московской области

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С 1 марта в стране вступят в силу изменения в правила противопожарного режима. Теперь на участках можно будет смело сжигать листву и горючий мусор, рассказал ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

По словам собеседника агентства, с 1 марта можно будет без последствий сжигать ветки и мусор с использованием открытого огня.

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Раньше от места сжигания до домов нужно было соблюдать расстояние в 50 метров — его сократили до 15. При разведении костра в негорячей емкости (бочке, мангале), дистанцию можно будет уменьшить до 7,5 метра. Делать это необходимо в безветренную погоду и соблюдать меры предосторожности.

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Владельцев земельных участков в СНТ и ДНП могут оштрафовать за неубранный с дороги снег, заявила адвокат Елена Кудерко. Она объяснила, что дачники должны сами чистить дороги внутри товарищества. За несоблюдение этого требования законодатели предусмотрели штраф до 100 тысяч рублей. Строгость наказания объяснили тем, что по нерасчищенным дорогам могут не проехать машины экстренных служб.