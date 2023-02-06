Общество 06 февраля 2023, 04:54 Правила строительства отелей в России ужесточат «Известия»: возведение туристической инфраструктуры в России может подорожать Pxhere

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Государственную экологическую экспертизу проектной документации предложили проводить при строительстве и реконструкции объектов на курортах и лечебно-оздоровительных землях в России. Об этом сообщили «Известия».

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минстрою, Минприроды и другим ведомствам разработать и внести в Госдуму законопроект об этом.

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Как отметили изданию в Минприроды, сейчас законопроект готовят к отправке в федеральные органы власти для согласования, и его положения еще могут корректироваться.

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Такая мера может стать дополнительным гарантом того, что на строящемся объекте все параметры будут соответствовать нормативам. В частности, это касается выбросов в атмосферу, озеленения, вывоза отходов, водоснабжения и прочего.

Но специалисты предупреждают, что строительство туристической инфраструктуры может стать заметно дороже. А это, по их мнению, способно затормозить развитие внутреннего туризма.

Ранее Минэкономразвития предложило до июля 2027 года освободить от уплаты НДС туроператоров, которые специализируются на внутреннем и въездном туризме. Генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян в беседе с «360» предположил, что вряд ли цены снизятся на ту же сумму, что и оборотный НДС, то есть 20%. по его мнению, с учетом инфляции и ежегодного роста цен туры подешевеют на 10-15%.