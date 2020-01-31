Правила съемок постельных сцен установили в США

По данным информагентства, съемки эротических сцен контролирует некий координатор, который взаимодействует с режиссером и его командой. Новое положение определяет обязанности этого специалиста.

Они будут заключаться в следующем: обеспечение закрытых съемок, надзор за репетициями, контроль финального монтажа и устранение несоответствий в договорах между актерами и компаниями. Отмечается, что новые правила должны обеспечить безопасность артистов.