    31 января 2020, 20:17

    Правила съемок постельных сцен установили в США

    Артур Блянихов

    Американская федерация артистов радио и телевидения вместе с Гильдией киноактеров обнародовала положение с новыми правилами съемок секса. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По данным информагентства, съемки эротических сцен контролирует некий координатор, который взаимодействует с режиссером и его командой. Новое положение определяет обязанности этого специалиста.

    Они будут заключаться в следующем: обеспечение закрытых съемок, надзор за репетициями, контроль финального монтажа и устранение несоответствий в договорах между актерами и компаниями. Отмечается, что новые правила должны обеспечить безопасность артистов.