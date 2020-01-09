Правила сдачи на права изменятся в России

ГИБДД объявило о грядущих изменениях в правилах сдачи экзаменов на водительские права. Так, из практической части уберут этап «площадка». Кроме того, в ведомстве решили отказаться от балльной системы оценки.

Начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков рассказал ТАСС, что вместо «площадки» некоторые этапы экзамена будут проводить на дорогах с малоинтенсивным движением во избежании аварийных ситуаций.

«Кандидаты в водители будут проверяться на территориях, которые являются закрытыми для движения других транспортных средств, или на участке дороги с малоинтенсивным движением — на тех же стоянках возле торговых комплексов», — отметил Гиляков.

При этом новоиспеченные автомобилисты будут показывать навыки параллельной парковки, разворота в ограниченном пространстве и заезда в бокс на закрытых территориях. Уточняется, что экзаменационные маршруты заранее не будут известны.

Кроме того, планируется расширить теоретическую часть. В ней появятся вопросы по медицине и психологии. Также изменится и сама процедура сдачи этой части экзамена и выделенное на него время. Еще одно нововведение — отказ от штрафной балльной системы. Сейчас если человек набирает пять штрафных баллов, то экзамен считается проваленным. Однако если экзаменующийся не будет согласен с результатами, он может их оспорить.

Изменения должны вступить в силу 1 октября 2020 года.