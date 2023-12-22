Общество 22 декабря 2023, 17:58 Правила сдачи экзамена на водительские права изменят в России МВД с 1 апреля увеличит число допустимых штрафных баллов при сдаче на права РИА «Новости»

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С 1 апреля 2024 года правила сдачи экзамена на водительское удостоверение изменятся в России. Поправки разработали в МВД, сообщило «МВД Медиа».

Главным нововведением стало увеличение допустимых штрафных баллов, их станет семь вместо пяти.

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Шире стал список причин, по которым кандидата могут не допустить до сдачи экзамена.

«Откажут лицам, которые не имеют прав на управление транспортными средствами других категорий, но получавшие административное наказание за управление ТС в состояние алкогольного опьянения», — отметили авторы проекта.

Также правило распространят на тех, кто отказывался от прохождения медицинского освидетельствования. По истечении срока административного наказания таких претендентов не допустят до экзамена.

Кроме того, сдать на водительские права не смогут лица, которые не явились по повестке в военкомат.

В июле в России утвердили положение о лишении водительских прав россиян, не явившихся по повестке в военкомат.