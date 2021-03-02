Правила раздела недвижимости после развода разъяснили россиянам

Имущество, приобретенное в браке, не всегда может быть разделено между супругами. Если собственность муж или жена получили в дар или наследство, то право на владение ей остается за ним.

Как рассказали «Российской газете» в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, имущество, получено одним из супругов во время брака в дар, в наследство или благодаря другим безвозмездным сделкам, является его собственностью.

Эксперты рассказали ситуацию в качестве примера. Мужчина получил в наследство от пожилой родственника долю в частном доме и земельный участок. Недвижимость, которая досталась ему, он продал, а на вырученные деньги купил с женой квартиру. Ее решили оформить на имя супруги. Через несколько лет пара решила развестись и начали делить имущество. Мужчина указал, что жилье было куплено на его деньги, поэтому и принадлежит ему. Жена факт не отрицала, но указывала, что имущество приобретено в браке, поэтому является общим.

Верховный суд встал на сторону мужчины, ссылаясь на статью 36 Семейного кодекса. Согласно статье, имущество, приобретенное в браке на деньги одного из супругов, исключает его из режима общей совместной собственности. Закон действует даже в том случае, если это имущество было оформлено на имя другого супруга.