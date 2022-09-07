Правила расчета платы за общедомовые нужды изменили в России | 360°

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Правила расчета платы за общедомовые нужды изменили в России

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С 1 сентября в России изменился механизм расчета платежей за общедомовые нужды, в которые входит плата за электричество для работы лифта, домофона и освещения, воду для мытья лестницы, полив цветов, промывку отопительной системы. Об этом написала «Парламентская газета».

По словам главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, ранее собственники квартир платили за ОДН по нормативу.

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«Если в доме стоял общедомовый прибор учета, то перерасчет не делался, так как не было специального механизма. Теперь он есть, и при наличии общих счетчиков плата будет распределяться равномерно среди всех собственников», — сообщил депутат.

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По новым правилам перерасчет будет делаться в конце года, после сравнения ранее поступившей от жильцов оплаты и фактических расходов на ОДН за год, зафиксированных приборами учета. В случае, если будет обнаружен долг, его распределят по всем квартирам в зависимости от их площади.

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