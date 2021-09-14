Правила работы вытрезвителей утвердили в России

В России утвердили правила работы вытрезвителей. Люди, попавшие туда, смогут при необходимости получать медпомощь. Им должны будут предоставить спальное место, белье, халат или пижаму, тапочки и средства личной гигиены в индивидуальной упаковке.

Приказ о работе вытрезвителей подписали Минздрав, Минтруд и МВД. Помещать в такие учреждения будут россиян в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Находиться там можно будет не более суток, сообщила «Российская газета».

Согласно правилам, людям должны будут обеспечить «естественное вытрезвление», помощь в передвижении и ориентации в окружающем пространстве. Также попавшие в вытрезвители смогут рассчитывать на санитарную обработку и спальное место. Им должны будут выдать нижнее белье, халат или пижаму и тапочки.

В вытрезвителях должны быть организованы медицинские кабинеты. В них могут работать до шести специалистов. При поступлении человека медик должен провести его осмотр, измерить пульс, частоту дыхания и артериальное давление.

После того, как человек протрезвел и лично отказался от содержания в вытрезвителе, его должны отпустить домой. Однако это нельзя сделать ночью. Если в вытрезвитель попали несовершеннолетние или люди с травмами, без документов, сотрудники должны сообщить о них в полицию.