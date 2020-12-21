Роспотребнадзор утвердил правила работы школ и детских садов с 1 января

Санитарные требования направлены на охрану здоровья детей, предотвращение заболеваний инфекционного и неинфекционного типа. Документ вступит в силу с 1 января 2021 года и закончит свое действие 1 января 2027 года.

По новым нормам, расстояние между жильем ребенка и образовательным или воспитательным учреждением не должно превышать 500 метров. В условиях тесной городской застройки норма увеличена до 800 метров, а для сельской местности до одного километра. Если ребенку приходится преодолевать большее расстояние, то для него нужно организовать транспорт.

Если дети находятся в образовательных организациях более четырех часов, то их должны обеспечить горячим питанием. То же самое касается экзаменов.

Максимальная длительность урока в школе должна составлять 45 минут, минимальное время на перемену — 10 минут. На уроках физкультуры упражнения должны занимать минимум 70% от занятий. Чтобы не было переутомления, среда или четверг должны стать для школьников облегченными днями.

Школы и детские сады должны быть подключены все коммуникации: отопление, холодная и горячая вода. Инфракрасные обогреватели в помещениях использовать запрещено.

Игрушки воспитанников дошкольных учреждений требуется мыть ежедневно, кукольную одежду стирать и проглаживать. Если игрушки нельзя мочить, то их можно использовать только для демонстрации.

Все работники образовательных организаций должны регулярно проходить медицинские осмотры, иметь медицинскую книжку и проходить вакцинацию, согласно национальному календарю прививок.

Если в классе или группы несколько человек заразились инфекционным заболеванием, то задача руководителя сообщить в территориальные органы власти и начать профилактические мероприятия.