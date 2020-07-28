Правила работы по совместительству предложили изменить в России

Член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила изменить правила работы россиян по совместительству. Инициатива направлена к премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Прошу вас провести комплекс мероприятий по изменению правил трудоустройства по совместительству с целью возможности трудоустройства на полную занятость и полную ставку по совместительству более чем на одном рабочем месте», — написала в письме Волынец.

Она подчеркнула, что в настоящий момент гражданин может устроиться на работу по совместительству к любому числу работодателей, однако рассчитывать он может только на полставки. Согласно идее общественницы, человек сможет лично решать, сможет ли он совмещать две полные ставки. Так, люди с графиком, позволяющим это сделать, смогут в разы улучшить свое социальное и финансовое положение, пишет сайт RT.

Как пояснил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, эта инициатива является сомнительной. Он считает, что при совмещении двух работ даже на полставки, человек теряет производительность и сильно устает.