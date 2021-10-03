Правила работы НКО-иноагентов ужесточили в России

В России ступил в силу закон, по которому НКО, признанные иноагентами, должны будут ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах и проведенных мероприятиях. Также документ запрещает регистрировать организацию в жилых помещениях.

Изменения были внесены в закон «О некоммерческих организациях». Ежегодный отчет НКО-иноагенты должны будут предоставлять в Минюст, сообщило РИА «Новости».

Помимо этого, структурные подразделения таких НКО должны будут отчитываться перед уполномоченными органами о своей деятельности, сообщая об объемах и источниках финансирования, а также о предполагаемом распределении и расходовании этих средств.

Если после запрета деятельности НКО продолжит свою работу, организацию немедленно ликвидируют согласно решению суда по иску Минюста.

Закон о регулировании деятельности признанных иноагентами физлиц и организаций, которые ведут политическую деятельность на средства из-за рубежа, приняли в России в декабре прошлого года.