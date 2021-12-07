Правила продажи шампанского в канун Нового года и Рождества предложили изменить

В России предложили изменить правила продажи шампанского и игристых вин в канун Нового года и Рождества. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он направил копию письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, написал RT.

Предложение касается продажи игристых вин и шампанского в период с 31 декабря по 1 января и с 6 января по 7 января после 22:00. Петров добавил, что у многих людей, работающих до этого времени, нет возможности приобрести шампанское перед Новым годом.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в действующую правовую базу, регламентирующую правила продажи алкоголя на территории нашей страны, в части снятия временных ограничений на его покупку (слабоалкогольных игристых вин и шампанского) в период с 31 декабря по 1 января (встреча Нового Года) и с 6 января по 7 января (празднование православного Рождества) ежегодно», — говорится в обращении.

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