Правила купли-продажи машин с пробегом изменятся в России с 1 мая

С 1 мая в России изменятся правила покупки и продажи подержанных машин. Нововведения позволят заключать сделки с помощью электронной подписи и отправлять документы на регистрацию в ГИБДД через интернет. Соответствующий приказ Минцифры опубликовал федеральный портал нормативных правовых актов.

Заключить сделку через госуслуги смогут только частные лица. Изменения коснутся автомобилей с пробегом. Дистанционная схема не будет работать для компаний и новых машин.

Продавец должен загрузить на сайт паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), если есть, то полис ОСАГО на имя старого собственника и подать заявление на госуслугах. Продавец сможет решить, оставить ли себе прежний государственный номер или продать его вместе с машиной.

Как пишет Autonews, покупка машин с пробегом через госуслуги позволит узнать больше информации об авто и ее владельце: там будет информация об ограничениях, штрафах или задолженностях.

Ранее руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников рассказал, что вернуть купленный автомобиль в салон можно в течение двух недель, если в нем есть технические недостатки.