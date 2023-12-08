08 декабря 2023, 17:57
Правила продажи алкоголя предложили пересмотреть в Госдуме
Депутаты предложили снизить размер пошлины с 60 тысяч рублей до 20 тысяч
Депутаты Госдумы предложили пересмотреть правила продажи алкоголя в России, снизив размер пошлины с 60 тысяч рублей до 20 тысяч рублей. Об этом написал сайт NEWS.ru со ссылкой на законопроект.
В документе также говорится о смягчении наказания за нарушение законодательства в сфере продажи алкоголя. По словам депутатов, закрытие сразу всех объектов препятствует планированию и прогнозированию легального бизнеса.
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«В случае аннулирования или приостановления лицензии лицензиат лишается права продажи алкоголя во всех объектах, указанных в лицензии, даже если нарушение выявлено только в одном объекте», — отметили в пояснительной записке.
Госдума РФ
Алкоголь
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