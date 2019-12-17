Правила признания домов аварийными разработаны в России

Нормы были определены при участии ЦНИИПромзданий. Заказ сделал Фонд содействия реформированию ЖКХ. Дом будет признан аварийным, то есть непригодным для жизни, при наличии дефектов несущих конструкций. Специалисты будут оценивать количество и глубину сквозных трещин, смещение с опор, глубину просадки.

Алексей Беляев, партнер КТБ ЖБ и замдиректора НИИ бетона и железобетона им. А. А. Гвоздева, сообщил, что новые правила позволят дать оценку техническому состоянию домов.

В России на данный момент нет четких критериев признания домов аварийными. По словам депутата Госдумы Ильи Осипова, из-за этого люди годами живут в домах, где ежедневно рискуют жизнью и здоровьем.

Разработанные нормы войдут в правительственный проект закона, который будет регламентировать алгоритмы расселения аварийного жилья. 17 декабря Госдума будет рассматривать его во втором чтении.