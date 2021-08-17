Правила приема в вузы России решили пересмотреть

Российский союз ректоров (РСР) будет настаивать на пересмотре правил приема в вузы в сторону поддержки абитуриентов. Об этом заявил глава РСР, ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Наверное, мы продолжим эту работу с министерством по правилам приема, я по крайней мере буду отстаивать немножко другой способ, более щадящий, более подходящий для интересов абитуриентов», — приводит «Интерфакс» комментарий Садовничего по вопросу отмены второй волны приема на учебу.

Он подчеркнул, что абитуриенты из-за этого нововведения до последнего момента ждали информации о зачислении, что создало трудности в последние часы работы приемных комиссий.

Ранее Минобрнауки упростило прием по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места по очной форме обучения — теперь зачисление проводится в два этапа. Сначала в приоритетном порядке зачисляют тех, кто поступает без вступительных испытаний по льготам. Потом начинается основной этап зачисления, который до этого делился на первую и вторую волны.

Ранее в РСР сообщили, что в этом году при заселении в общежития российских вузов у студентов не будут требовать справки о вакцинации от коронавируса.