Правила поведения при нападении на вуз или школу появились в России

Минобрнауки разработало инструкцию для учащихся и преподавателей, в которой описываются их действия в случае вооруженного нападения на школу или вуз. В создании памятки также приняли участие эксперты в области безопасности.

При звуках выстрелов, взрывов, криков или при виде вооруженных людей ученикам, студентам и преподавательскому составу советуют скрыться в ближайшем помещении.

Находясь в аудитории или кабинете, нужно запереть двери и забаррикадироваться. Для этого можно использовать стулья и парты — словом, все, что можно придвинуть к двери. Также важно не подходить к окнам и дверям. Следует лечь на пол.

Если есть возможность использовать телефон, нужно позвонить по номеру 112 и написать СМС родным и друзьям, чтобы оповестить их о происходящем.

При виде сотрудников правоохранительных органов нужно держать руки на виду, не делать резких движений, чтобы вас не приняли за преступников, говорится в памятке. Также важно выполнять все инструкции властей.