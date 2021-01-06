Правила поступления в вузы изменились в России

В России изменились правила поступления в вузы. Коррективы внесла пандемия коронавируса. Теперь абитуриенты смогут следить за всем процессом онлайн и подтверждать действия электронной подписью.

Правительство утвердило порядок работы государственного суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Постановление опубликовал официальный интернет-портал правовой информации.

«Целью реализации первого этапа суперсервиса является обеспечение возможности проведения приема на обучение в образовательные организации», — говорится в документе Кабмина. Ответственными за работу «Поступления в вуз онлайн» будут Минцифры, Минобрнауки и Рособрнадзор.

В августе прошлого года министр просвещения России Сергей Кравцов анонсировал государственный суперсервис «Моя школа», который объединит в единую информационную систему все общеобразовательные учебные заведения страны. Его создаст Минпросвещения в рамках внедрения Цифровой образовательной среды (ЦОС). «Моя школа» упростит взаимодействие учеников и их родителей со всей системой образования.