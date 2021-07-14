Правила посещения водоемов для детей предложили ужесточить

В России предложили усилить меры среди детей по посещению водоемов. Такую инициативу выдвинул руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Он считает, что детям обязательно надо использовать при купании спасательные жилеты. Об этом написал RT со ссылкой на письмо общественного деятеля на имя главы МЧС Евгения Зиничева.

По словам Курдесова, в летнее время в прессе часто появляются сообщения о гибели детей на водоемах. Особенно такое нередко случается с детьми до шести лет. Ребенок в таком возрасте не всегда умеет достаточно хорошо плавать, а также его мышечная масса иногда не позволяет самостоятельно подняться на поверхность воды.

В своем письме Дмитрий Курдесов попросил главу МЧС ввести обязательное использование специальных надувных детских жилетов для детей в возрасте до шести лет включительно. За игнорирование таких мер Курдесов попросил привлекать к административной ответственности.