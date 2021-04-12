Правила посещения кафе и магазинов с животными задумали изменить в России

Специальные требования разработают для владельцев домашних животных, которые вместе с питомцами приходят в заведения общественного питания и магазины. Законопроект разработали депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга и внесли его на рассмотрение в Госдуму. Его текст опубликован в электронной базе данных Госдумы.

В пояснительной записке авторы инициативы пояснили, что владельцы собак мелких пород берут их с собой в супермаркеты и рестораны. При посещении магазина питомца сажают в корзину или тележку для переноса продуктов, что приводит к загрязнению тары.

Такие ситуации заканчиваются конфликтами, от которых страдают добросовестные владельцы собак, которые после подобных случаев не могут посетить магазины и кафе в сопровождении животного-компаньона.

Законопроект предлагает наделить правительство России правом по урегулированию этого вопроса.

Это не первая попытка петербургских депутатов ограничить посещение общественных мест для владельцев домашних животных. Законопроект о полном запрете появления с питомцем в общественных местах вносили в Госдуму в 2014 году, но тогда его не приняли.

На сегодняшний день содержание домашнего животного регулируется специальным законом, где указано, что выгул питомца разрешен только в специальных местах, определенных властями муниципалитета.