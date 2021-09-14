Правила пользования каршерингом поменяли в Москве

Правительство Москвы изменило правила и регламент предоставления услуг каршеринга. В частности, были увеличены максимальные габариты машин и срок их аренды.

Постановление об изменениях подписал мэр города Сергей Собянин. Согласно новым правилам, длина автомобиля не должна превышать 495 сантиметров, ширина — 200 сантиметров.

Также был повышен экологический класс автомобиля каршеринга — не ниже «Евро-5». Это должно снизить объем вредных выбросов в атмосферу. Еще одно изменение касается срока аренды машины: вместо 24 часов он будет составлять до семи календарных дней.

Также было добавлено требование по интеграции операторов каршеринга в приложение «Московский транспорт» с возможностью бронировать, оплачивать аренду автомобиля и выстраивать мультимодальные маршруты.

Выдачу льготных парковочных разрешений для каршеринговых машин перевели в онлайн, чтобы избавиться от лишнего бумажного документооборота.

Также каршеринговым компаниям, выполняющим регламент предоставления услуг, предоставят право льготной парковки машин на платных городских парковках.

По данным аналитического агентства «Автостат», Москва занимает первое место в мире по величине парка краткосрочной аренды машин. Он насчитывает около 28 тысяч автомобилей. Каждый год число активных пользователей этого сервиса увеличивается на 12–15% и на сегодняшний день превышает один миллион человек.