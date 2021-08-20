Правила получения отцами маткапитала уточнили

Минтруд уточнил правила получения отцами материнского капитала. Теперь на него смогут рассчитывать и те мужчины, чьи жены стали усыновителями рожденных суррогатными матерями детей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что правила уточнили по решению Конституционного суда.

«Вносимые изменения позволят получать материнский капитал в том случае, если отец был единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, а его супруга выступает усыновителем», — пояснили в Минтруде.

Сейчас маткапитал могут получить россияне воспитывающие рожденных суррогатной материю детей, если они оба являются родителями. Если родителем ребенка является только мать или отец, то получить маткапитал нельзя. Теперь на выплату смогут рассчитывать мужчины, у которых жена стала усыновителем ребенка.

Сумма материнского капитала с 1 января 2021 года выроста на 3,7%. Теперь она составляет 483,8 тысячи рублей за первого ребенка. За второго ребенка выплачивается 639,4 тысячи рублей. Получить сертификат можно в МФЦ или любом территориальном органе ПФР.