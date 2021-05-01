Правила получения доплат к пенсии изменят в России

Российским пенсионерам будут начислять федеральную социальную доплату без подачи соответствующего заявления. Законопроект разработали в Минтруде.

На документ, размещенный на портале нормативных правовых актов, обратил внимание сайт Ura.Ru.

«Проект правил предусматривает установление федеральной социальной доплаты к пенсии в беззаявительном порядке», — подчеркнули в пояснительной записке к законопроекту.

Социальную доплату назначат со дня определения размера пенсии. Если пенсионер устроится на работу, то выплату могут приостановить. Обязанность сообщить об этом в Пенсионный фонд возложили на самих россиян. Отказаться от ФСД тоже можно — если пенсионер решил, что не нуждается в ней.

В прошлом году социальная доплата в 24 регионах у большинства пенсионеров не превышала 10 тысяч рублей. Российское правительство сообщило, что подход к высчитыванию доходов населения изменят.

В марте 2021 года пенсии россиян в реальном выражении снизились. В Росстате объяснили ситуацию ускорением инфляции. Небольшой рост отмечался только в январе.