Правила получения детских пособий изменились в России

Ковидные изменения, которые ввели для выдачи пособий на детей до трех лет семьям, чей доход ниже двух прожиточных минимумов, отменили в России с 1 марта. Теперь без заявления продлить льготы будет нельзя.

Как сообщило РИА «Новости», родителям годовалых детей нужно будет собирать необходимые документы и лично идти в специализированные учреждения. Через год процедуру придется повторить.

С 1 марта родителям придется сообщать органам соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, из-за которых выплаты прекращают.

В первый день весны вступают в силу нововведения, которые коснутся российских автомобилистов. Процедуру техосмотра дополнили фотофиксацией автомобиля и определением координат места и времени прохождения диагностики. Штраф за отсутствие техосмотра теперь составляет две тысячи рублей.

С 1 июля вступят в силу и новые правила тюнинга: машины с измененной конструкцией без занесения соответствующей информации в реестр, не смогут проходить ТО. Владельцам таких авто придется предварительно сообщать о тюнинге или приводить свои машины в первоначальный вид.