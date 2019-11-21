Правила политической рекламы в Google ужесточили

Размещение политической рекламы на платформах Google теперь осуществляется по новым правилам. Компания решила ужесточить их, чтобы «укрепить доверие избирателей».

Информация об изменениях в обработке политической рекламы указана в заявлении Google, размещенном в официальном блоге американской компании.

В Google подчеркнули, что приняли в расчет «недавнее беспокойство и споры о политической рекламе». Кроме того, речь идет и важности «совместного доверия к демократическому процессу».

«Мы хотим укрепить доверие избирателей к политической рекламе, которую они могут видеть на наших рекламных площадках», — заметили в Google. Изменения в обработке рекламы, уточняется в заявлении, внесены на площадках по всему миру.

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Как основной формат для политических рекламодателей Google предложил поисковые объявления по определенной теме или кандидату. Сюда же относится поиск в YouTube и объявления, которые опубликованы на различных ресурсах и являются источником дохода для партнеров компании.

Направление избирательной рекламы в Google решили ограничить возрастом, полом и местоположением. В компании заметили, что рекламодатели смогут и впредь давать контекстную рекламу, в том числе показывать подобные материалы пользователям, следящим за определенной историей.

Новые правила вступят в силу в Великобритании в течение неделе. В странах Евросоюза — к концу года. В остальных государствах они начнут действовать с 6 января 2020 года.