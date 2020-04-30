Правила поездок за город во время самоизоляции изменятся в Башкирии

По данным издания, жители республики смогут ездить на своих автомобилях каждый день. При этом время поездок увеличится с 90 до 180 минут.

«Мы очень приветствуем, если люди из городов будут выезжать на свои дачные, садовые участки, индивидуальное жилье, разумеется, при сохранении там режима самоизоляции», — обратил внимание Хабиров.

Отмечается, что по его поручению главы муниципалитетов организуют работу общественного транспорта.