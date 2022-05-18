Правила перевозки животных в самолетах предложили смягчить в России

Зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратится в Минтранс и Росавиацию с просьбой смягчить требования к перевозке животных в самолетах. Об этом написала «Парламентская газета».

По его словам, можно было бы разрешить перевозить в салоне самолета животных весом как минимум до десяти килограммов.

Бурматов также отметил, что планирует помочь хозяйке пса, погибшего при перелете из Челябинска в Москву, провести экспертизу и выяснить точную причину смерти животного.

Ранее стало известно, что женщина сдала собаку в багаж, а по прибытии обнаружила питомца без признаков жизни.

«То, что женщину сейчас заставляют пережить, — это ужас. Мало того что пес погиб, она рассказала, что в аэропорту ей четыре с лишним часа отказывались отдавать его тело. А в документах было написано, что собака якобы пересекала границу Российской Федерации, хотя она летела из Челябинска в Москву», — рассказал депутат.

Хозяйка питомца просит о независимой экспертизе, чтобы понять, от чего собака на самом деле скончалась.