Правила передвижения на электросамокатах появятся в России

В России уже подготовлены правила езды на электросамокатах. Остались формальные сложности для их принятия. Об этом РИА «Новости» в кулуарах ПМЭФ-2022 рассказал заместитель главы ГИБДД РФ Олег Понарьин

«В Правилах дорожного движения сделан очень большой пакет изменений. Минтранс вместе с нами разработал соответствующее постановление правительства. Но есть определённые сложности в его продвижении, чисто формальные», — рассказал Понарьин.

Как следует из проекта постановления правительства РФ, которым располагает РИА «Новости», Минтранс и МВД предложили внести изменения в Правила дорожного движения в части использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В числе прочего предлагалось ограничить максимальную скорость передвижения на самокатах до 25 километров в час, а массу — 35 килограммами. Детям до 7 лет предлагается разрешить ездить на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также пешеходным зонам. При этом подросткам позволят ездить по обочине дороги или в правом крае проезжей части, но только при условии отсутствия тротуаров и пешеходных дорожек, а также там, где на дороге имеется ограничение скорости до 60 километров в час. Взрослым на самокатах предлагалось запретить обгон транспортного средства с левой стороны.

Также проект вводил запрет на остановку или передвижение по островкам безопасности, ограничивал максимальную скорость не оорудованных ремнями безопасности автобусов 70 километрами в час и уточнял перечень документов, которые должен иметь при себе водитель.