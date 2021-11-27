Правила определения границы бедности утвердили в России

Правительство России утвердило новый порядок определения уровня бедности в целом по стране и по регионам. При расчете этого показателя больше не будут использовать прожиточный минимум. Вместо него будет использоваться показатель «граница бедности».

Ее начальное значение будет устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за IV квартал 2020 года. Он будет ежеквартально увеличиваться в соответствие с инфляцией, пояснили в Минтруде.

Граница бедности будет рассчитываться по стране каждый квартал, а для регионов — каждый год.

В ведомстве напомнили, что с этого года величина прожиточного минимума устанавливается с ежегодной периодичностью, а ранее она устанавливалась ежеквартально. Но это не позволяло сопоставить данные об уровне бедности за прошлые периоды с текущей ситуацией, замерами и прогнозами на будущее.

Поэтому и было принято решение о введении нового показателя — «граница бедности», который будет изменяться с учетом роста цен и использоваться для определения уровня бедности.

В министерстве подчеркнули, что граница бедности не будет влиять на назначение мер социальной поддержки. Для них по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум.