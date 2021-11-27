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    27 ноября 2021, 15:34

    Правила определения границы бедности утвердили в России

    Правительство утвердило правила определения границы бедности в России

    Ольга Назаркина

    Правительство России утвердило новый порядок определения уровня бедности в целом по стране и по регионам. При расчете этого показателя больше не будут использовать прожиточный минимум. Вместо него будет использоваться показатель «граница бедности».

    Правила определения границы бедности утвердили в России

    Ее начальное значение будет устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за IV квартал 2020 года. Он будет ежеквартально увеличиваться в соответствие с инфляцией, пояснили в Минтруде.

    Граница бедности будет рассчитываться по стране каждый квартал, а для регионов — каждый год.

    В ведомстве напомнили, что с этого года величина прожиточного минимума устанавливается с ежегодной периодичностью, а ранее она устанавливалась ежеквартально. Но это не позволяло сопоставить данные об уровне бедности за прошлые периоды с текущей ситуацией, замерами и прогнозами на будущее.

    Поэтому и было принято решение о введении нового показателя — «граница бедности», который будет изменяться с учетом роста цен и использоваться для определения уровня бедности.

    В министерстве подчеркнули, что граница бедности не будет влиять на назначение мер социальной поддержки. Для них по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум.