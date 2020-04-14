Правила охоты изменили в ХМАО из-за коронавируса
Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление об изменениях правил охоты. В нем говорится о том, что на территории ХМАО запрещено охотиться людям, не имеющим регистрацию на территории региона. Об этом написало ИА Ura.ru.
Сообщается, что «исключить в местах осуществления охоты и по пути следования к ним посещение вахтовых поселков и объектов производственной инфраструктуры».
Охота на водоплавающую и боровую дичь весной может быть запрещена. Ограничения не действуют для людей, относящихся к коренным малочисленным народам и тем, кто постоянно проживает в местах их традиционного проживания, для кого охота — «основа существования».