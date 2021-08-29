Правила охоты для коренных народов предложили изменить в России

В России могут пересмотреть правила традиционной охоты для представителей коренных и малочисленных народов. Если поправки будут приняты, то такие люди смогут охотиться не только в исторических местах проживания — документ об этом оказался в распоряжении «Известий».

Предлагаемые поправки в закон «О гарантиях прав коренных и малочисленных народов» и в закон «Об охоте» были опубликованы Федеральным агентством по делам национальностей в начале недели. Эксперты считают, что в случае их принятия людям коренных народов станет легче жить в больших городах и интегрироваться в современное общество, сохраняя свою культуру.

Большой резонанс вызвала история представителя одного из народов Севера. Он проживает в Оленегорске. Больше года мужчина потратил на то, чтобы добиться от властей права на охоту. Администрация настаивала, что город не является традиционным местом проживания народов Севера. Сам мужчина достаточно зарабатывает, и нужды в охоте просто нет.

Дело дошло до Конституционного суда. Который постановил, что право коренных народов на охоту не должно зависеть от их места проживания.

Биологи уверены, что в России не стоит запрещать охоту на животных. Эксперты считают, что резкий запрет приведет только к внушительному росту числа браконьеров.