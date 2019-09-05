Правила оформления ДТП со смартфона утвердили в России

Оформить ДТП в России теперь можно со смартфона без вызова инспектора ГИБДД. Кабмин утвердил все правила дистанционной операции, однако мобильное приложение пока не готово.

По данным РБК, все правила к электронным извещениям и требования к техническим средствам, которые можно будет задействовать при самостоятельном оформлении ДТП, уже зафиксированы в постановлении правительства.

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Направлять страховщику электронное извещение об аварии можно формально с 1 сентября 2019 года, однако специальное мобильное приложение для этого пока не готово.

Разрабатывать программу начали Центробанк и Минкомсвязи, а позже за работу принялись специалисты Российского союза автостраховщиков (РСА).

Как сообщили изданию в РСА, продукт не успели запустить к назначенной дате из-за отсутствия необходимых нормативных документов, в числе которых было и постановление правительства.

На данный момент известно, что запуск системы состоится 1 ноября. Пока протестировать приложение и всю схему дистанционного оформления ДТП смогут в четырех пилотных регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.