Правила оформления ДТП со смартфона утвердили в России
По данным РБК, все правила к электронным извещениям и требования к техническим средствам, которые можно будет задействовать при самостоятельном оформлении ДТП, уже зафиксированы в постановлении правительства.
Водители смогут сами оформлять европротокол при мелких ДТППодробнее
Направлять страховщику электронное извещение об аварии можно формально с 1 сентября 2019 года, однако специальное мобильное приложение для этого пока не готово.
Разрабатывать программу начали Центробанк и Минкомсвязи, а позже за работу принялись специалисты Российского союза автостраховщиков (РСА).
Как сообщили изданию в РСА, продукт не успели запустить к назначенной дате из-за отсутствия необходимых нормативных документов, в числе которых было и постановление правительства.
На данный момент известно, что запуск системы состоится 1 ноября. Пока протестировать приложение и всю схему дистанционного оформления ДТП смогут в четырех пилотных регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.