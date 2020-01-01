Правила обращения с животными изменились в России с 1 января

С 1 января 2020 года в силу вступили правила государственного надзора в области обращения с животными. Закон «Об ответственном обращении с животными», который регулирует это, вступил в силу еще в 2018 году.

Некоторые базовые нормы из документа начали действовать уже в 2019 году, однако другие вступили в силу лишь с первого дня нового десятилетия. Информация об этом появилась на сайте Госдумы. Теперь владельцам некоторых пород собак запрещено выгуливать их без поводка и намордника. Точный список тех домашних любимцев, к которым это относится, ранее утвердило правительство.

Вступил в силу и запрет на контактные зоопарки. Теперь они могут работать лишь в том случае, если для зверей предусмотрено отдельное место, куда не могут заходить посетители — сами животные должны иметь возможность попасть туда в любой момент.

Запрещается содержать дома диких животных — в противном случае их могут конфисковать у хозяев и вернуть в естественную среду обитания. Кроме того, с первого дня нового года животным, которые участвуют в культурно-зрелищных мероприятиях, нельзя давать лекарства, способные навредить их здоровью.

Отдельный пункт документа регулирует деятельность приютов. Он запрещает умерщвлять животных без указания ветеринара, который обнаружил бы у них несовместимые с жизнью заболевания или травмы.

«В отношении животных, находящихся в приютах для животных, владельцы приютов и уполномоченные ими лица несут такие же обязанности, как владельцы животных», — сказано на сайте Госдумы.

Кроме того, с 1 января изменились правила обращения с безнадзорными животными. Теперь будет действовать программа «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания». Всех животных будут обозначать неснимаемой меткой. Процесс отлова и возвращения в естественную среду обитания необходимо снимать на видео. Если же у питомца обнаружены метки, которые указывают, кому он принадлежит, необходимо вернуть зверя владельцу.