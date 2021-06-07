Правила доставки пьяных в вытрезвители утвердили в России

Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил правила, в соответствии с которыми нетрезвых россиян и гостей страны будут доставляться в вытрезвители и отделы полиции. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить согласованный <…> порядок доставления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в медицинские организации или специализированные организации, в служебные помещения территориальных органов или подразделения полиции», — говорится в приказе за подписью Колокольцева.

Полицейские смогут забирать пьяных с улиц, из транспорта и из жилья в специализированные учреждения. Из дома пьяных будут забирать, если они могут нанести вред здоровью граждан или имуществу. Также потребуется письменное заявление сожителей.

В вытрезвители будут отправлять и россиян, которые в пьяном состоянии находятся на площадях, стадионах, вокзалах, в парках и скверах. Затронут правила и пьяниц в поездах дальнего следования и электричках, а также в аэропортах, морских и речных портах, автовокзалах и автостанциях, привокзальных площадях и в других общественных местах. Забрать в вытрезвитель смогут только тех, кто потерял ориентацию в пространстве и уже не может самостоятельно передвигаться.

Закон о восстановлении вытрезвителей был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 29 декабря минувшего года. Он вступил в силу 1 января 2021 года.

Документ закрепил за органами власти субъектов и органами местного самоуправления права по организации и осуществлению «помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения». Под этими мероприятиями, в частности, понималось создание специализированных учреждений.

По действующему законодательству вытрезвители должны создаваться в соответствии с соглашениями о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.