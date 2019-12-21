Правдивый сайт о вашем городе появился в Сети

Как понятно из названий категорий, «пиджаками» создатели назвали тех, кто породу деятельности носит этот предмет верхней одежды. Это всякого рода менеджеры, политики и прочие офисные работники среднего звена и выше.

«Толстосумы» могут себе позволить купить дорогую недвижимость — просто потому, что у них есть достаточное количество денег. «Хипстеры», как полевые цветы — растут себе, никому не мешают. «Студенты» — это будущие специалисты, которые пока не могут себе позволить много заплатить за жилье. «Туристы» — речь идет о гостях города и прочих зеваках. К этой же категории карта отнесла почему-то и бомжей. Ну, и «нормальные» — ничем не примечательные обыватели.

Источник фото: Hoodmaps

Участие в создании карты может принять каждый. Можно дать собственные определения отдельным районам. Когда число одинаковых отзывов превысит некую критическую массу, район получит соответствующую характеристику и цвет.

В Москве, например, уже появилось несколько забавных определений. Например, Красная площадь обозначена как место, где «овермного туристов». Район Москва-сити подписан как «место, которое вы видите в каждой рекламе». Парк «Горка» на Маросейке украшен тегом «Изможденные агрессивные дети», а сама Маросейка обозначена как «самая длинная в Европе улица с барами».

Тем не менее, кто бы ни жил в вашем городе, главное — погодные условия. В Москве и Подмосковье, например, на этой неделе выл леденящий душу ветер.