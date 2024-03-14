Общество 14 марта 2024, 13:23 Pravda.Ru: зоопсихологи выяснили, что птицы за окном могут вызывать стресс у кошек

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Зоопсихологи в результате проведенного исследования выяснили, что птицы за окном, за которыми наблюдает кот или кошка, могут провоцировать стресс у питомца. Об этом сообщило издание Pravda.Ru.

Чтобы успокоить возбужденного кота, хозяину достаточно отвлечь его лакомствами или игрушкой. В этот момент не рекомендуется брать животное на руки, иначе можно столкнуться с агрессией, написал сайт inkazan.ru.

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При этом специалисты заверили, что беспокоиться о том, когда кот или кошка издают звуки в виде мурчания, сидя на подоконнике, не стоит. Они являются проявлением охотничьего инстинкта питомца.